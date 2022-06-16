2022/06/16 | 08:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… استبعد عضو تحالف الفتح محمود الحياني، ذهاب نواب البرلمان الى خيار الاستقالة في حال عدم التوصل الى حلول ممكن ان تنهي حالة الانسداد السياسي الراهنة، مرجحا ذهاب الحزب الديمقراطي وتحالف السيادة نحو جبهة المعارضة.وقال الحياني لـ /المعلومة/، ان “ذهاب الديمقراطي والسيادة باتجاه جبهة المعارضة امر وارد الحدوث، خصوصا بعد استقالة نواب الكتلة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحياني يستبعد حل البرلمان ويرجح ذهاب الديمقراطي والسيادة الى المعارضة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحياني يستبعد حل البرلمان ويرجح ذهاب الديمقراطي والسيادة الى المعارضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).