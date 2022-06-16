الواقعيّة - إبراهيم العثماني

2022/06/16 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_العثماني هنري ميتران تعريب إبراهيم العثمانيلقد آلت مسألة الواقعيّة، في التّقليد النّقدي ونظريّة الأدب، إلى أن تلتقي مسألة جنس أدبيّ هو الرّواية الّتي تنزع هيّ أيضا إلى احتواء جميع الأجناس الأدبيّة رغم أنّ مفهوم "الرّواية الواقعيّة" هو نفسه متناقض.



فالرّواية تقتضي بطبعها القصّة الخياليّة وابتداع الشّخصيّات والوضعيّات الخياليّة وتتطلّب كذلك بناء للوقائع ونظاما لها أي نفيا للفوضى والصّدف الّتي تميّز الحيا ......





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