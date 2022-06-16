القبض على 44 متهماً بقضايا مختلفة في بغداد

2022/06/16 | 09:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ شرطة بغداد، اليوم الخميس، تنفيذ 44 امر قبض وفق مواد قانونية مختلفة.وذكر بيان للوكالة ورد لوكالة ايرث نيوز ان “قائد شرطة بغداد اشرف على حملة القيادة اليومية لتنفيذ جميع مذكرات القبض الصادرة بحق المتهمين وفق القانون”.واضاف البيان ان “مفارز قيادة شرطة بغداد في كافة تشكيلاتها القت […]

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