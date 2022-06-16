نجل سعد الجبري يغرد عن إطلاق اسم جمال خاشقجي على شارع يحد سفارة السعودية بواشنطن

2022/06/16 | 09:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق خالد، نجل سعد الجبري، المستشار الأمني السعودي السابق، على إطلاق اسم الإعلامي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، على شارع يحد مبنى السافرة السعودية في العاصمة الأمريكية، واشنطن.

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