البياتي يلمح الى وجود اختلاف في توجهات العائلة البارزانية تجاه تشكيل الحكومة

2022/06/16 | 09:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… ألمح النائب السابق جاسم محمد البياتي، الى وجود اختلافات داخل العائلة البارزانية بشأن التوجه والهدف من الدخول والمشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة، لافتا الى ان الحزب الديمقراطي من المرجح ان يذهب باتجاه الطرف الاخر من العملية السياسية بعد المستجدات التي حصلت مؤخراً.وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان “جناح عائلة مسعود بارزاني باستثناء نيجرفان […]

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