بين حانة مشعان و مانة أردوغان

2022/06/16 | 09:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

قال لكم أردوغان قبل ستة أعوام،

"قوّاتنا لن تخرج قبل تنفيذ مهمّاتها"

ولم يخبركم متى تنتهي هذه المهام.

وبشركم وزير الخارجية آنذاك إبراهيم

الجعفري، بانسحاب القوات التركية من

الأراضي العرا

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