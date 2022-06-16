المياه الجوفية في ديالى تنخفض لمستويات قياسية وتحذيرات من جفاف تام

2022/06/16 | 09:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

حذر مسؤول حكومي سابق، اليوم الخميس، من استمرار انخفاض كميات المياه الجوفية في ناحية كنعان ضمن محافظة ديالى، مبينا ان الابار وصلت الى مستويات قياسية من حيث العمق ما يؤشر لوجود خطر محدق.

وقال عضو مجلس ناحية كنعان السابق جمال الشمري لـ(بغداد اليوم)، إن " 50% من مناطق شرق ديالى ومنها ناحية كنعان تعتمد على الابار في تامين المياه"، لافتا الى ان " الجفاف ضرب بقوة ودفع عين الماء وهو مستوى تحت الارض الى عمق 17م بعدما كانت تصل من 10-12 م قبل اشهر معدودة".

واضاف الشمري، اننا " نتوقع ان تستمر الازمة وتصل عين الماء الى 30م في العمق لاول مرة في تاريخ هذه المناطق ما يؤشر لنضوب في خزينها للمياه الجوفية وهذا الامر يزيد من معاناة الاف الاسر التي تضطر الى زيادة اعماق ابارها الارتوازية وتحمل تكاليف مادية اضافية".

واشار الى ان" حفر الابار بأعماق عالية يصل الى ملايين الدنانير كما ان بعضها يكون ذو ملوحة عالية وهذا الامر يزيد من معاناة الاسر".

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