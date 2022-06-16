تقرير بريطاني: أسعار المواد الغذائية قد ترتفع بنسبة 15%

2022/06/16 | 09:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر تقرير بريطاني من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة قد يصل إلى 15٪ هذا الصيف، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عاما.وأفاد معهد توزيع البقالة في تقرير بأنه من المحتمل أن تكون اللحوم والحبوب ومنتجات الألبان والفواكه والخضروات هي الأكثر تضررا من هذا الارتفاع، بسبب التأثير الناتج عن […]

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