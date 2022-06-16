الحكيم: الشروط “التعجيزية” للديمقراطي والسيادة ستجعل منهما الثلث المعطل

2022/06/16 | 09:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي محمد علي الحكيم، ان كل من الحزب الديمقراطي وتحالف السيادة سيفرضان شروط تعجيزية تجعل منهما الثلث المعطل داخل البرلمان، موضحا ان الطرفين سيحاولان الحصول على موافقة الاطار بشأن إعادة السيطرة الكردية على كركوك وإلغاء اجتثاث البعث وغيرها من الشروط وهو امر لن يلاقي قبولا من الاطار التنسيقي.وقال الحكيم لـ […]

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