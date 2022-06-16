إيران تعلن استلام 1.6  مليار دولار من العراق مستحقات للغاز المصدر

2022/06/16 | 09:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن وزير النفط الإيراني جواد اوجي، الخميس، استلام إيران 1.6 مليار دولار من المستحقات المتأخرة لصادرات الغاز إلى العراق.

وقال اوجي في تغريدة على موقع "تويتر" في ظل الدبلوماسية النشطة للطاقة وبعد عدة أشهر من المفاوضات استلمنا قبل ساعات 1.6 مليار دولار من المستحقات المتأخرة من أعوام ماضية إزاء صادرات الغاز إلى العراق ".

وأضاف، " منذ بداية العام الجاري (اعتبارا من 21 مارس/ اذار الماضي حسب التقويم الإيراني) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، ازداد حجم صادرات البلاد من الغاز بنسبة 25%، كما ازداد استلام عوائد العملة الصعبة المستحصلة منها بنسبة 90%"

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