أسعار النفط ترتفع بسبب شح الإمدادات وتوقعات الطلب القوية

2022/06/16 | 09:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تعافت أسعار النفط، اليوم الخميس، من انخفاض حاد في الجلسة السابقة، مدعوما بنقص المعروض النفطي والذروة في الصيف، بعد أن أثار رفع سعر الفائدة الأمريكية مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 119.28 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 116.33 دولارا للبرميل بزيادة 1.02 دولار أو 0.9 بالمئة.

وتراجعت الأسعار أكثر من 2٪ بين عشية وضحاها بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية ، وهي أكبر زيادة منذ 1994.

وظل المستثمرون يركزون على نقص الإمدادات والطلب القوي حيث قيدت العقوبات الغربية الوصول إلى النفط الروسي.

كما أن التفاؤل بأن الطلب الصيني على النفط سوف ينتعش مع تخفيف قيود COVID-19 قد دعم أيضًا توقعات الأسعار.

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