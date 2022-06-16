فنزويلا | حكومة مادورو تسرع عملية إعادة الخصخصة ونهب موارد البلاد - تامر خرمه

2022/06/16 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تامر_خرمه مادورو يعلن عن خصخصة جزئية لشركات الدولةعشية يوم الإثنين الموافق 11 أيار 2022، أعلن نيكولاس مادورو، في خطاب بثه التلفزيون الفنزويلي الرسمي، عن إجراءات لخصخصة الشركات الاستراتيجية المملوكة للدولة، والتي سيتم تنفيذها عبر آلية طرح أسهم الشركات العامة في أسواق البورصة.بقلم ليوناردو أرانتس- حزب العمال الإشتراكي الموحد (فنزويلا)من بين شركات الدولة الإستراتيجية، والتي تعتزم الحكومة خ ......





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