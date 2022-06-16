2022/06/16 | 09:25 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أمير خالد : لم أر كتلة سياسية فرحت أو تفاعلت بانسحاب السيد الصدر) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: XT5BzZzMCtE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أمير خالد : لم أر كتلة سياسية فرحت أو تفاعلت بانسحاب السيد الصدر) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أمير خالد : لم أر كتلة سياسية فرحت أو تفاعلت بانسحاب السيد الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).