علامات تحذيرية تظهر في الوجه قد تدل على الإصابة بالسرطان!

2022/06/16 | 09:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هناك أكثر من 200 من أعراض السرطان، والتحذيرات من العلامات الدالة على المرض يمكن أن تنقذ الأرواح.وبحسب هيئات صحية مختلفة، غالبا ما يتم تجاهل ثلاث علامات تحذيرية للمرض تظهر “في الوجه”.ويوضح إدخال نُشر على موقع Reynolds لدعم مرضى السرطان على الإنترنت، أعراض السرطان التي “من المرجح أن تتجاهلها النساء”.ويتابع الموقع […]

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