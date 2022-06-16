اعتقال قيادي بارز بداعش في سوريا - عاجل

2022/06/16 | 09:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن التحالف الدولي، الخميس، اعتقال قيادي بارز في داعش الإرهابي خلال عملية بسوريا.

وذكر التحالف في بيان تابعته السومرية نيوز، إن "قوات التحالف نفذت عملية لمكافحة الإرهاب لإلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش خلال عملية في شمال سوريا في 16 حزيران/يونيو"، مبينة أنّ "الشخص الذي تم أسره هو صانع قنابل مُتمرّس ومُيّسر عمليات وقد أصبح أحد كبار قادة فرع داعش في سوريا".

وتابع: "لقد تم التخطيط للمهمة بدقة لتقليل مخاطر الأضرار الجانبية أو الإضرار بالمدنيين"، لافتا الى أنّ "العملية كانت ناجحة ولم يصب أي مدني بأذى ولم يكن هناك إصابات في قوات التحالف أو أضرار لطائرات التحالف أو أصوله".وختم التحالف بالقول: "ستواصل قوات التحالف العمل مع شركائنا في قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن العراقية والبيشمركة لمطاردة فلول داعش أينما كانوا يختبئون لضمان هزيمة داعش الدائمة".

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