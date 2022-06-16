اللجنة الامنية العليا في ذي قار توصي بتوفير الحماية لتظاهرات المحافظة

2022/06/16 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

اوصت اللجنة الامنية العليا في محافظة ذي قار، اليوم الخميس، توفير الحماية لتظاهرة من المقرر ان تنطلق اليوم في المحافظة.

واظهرت وثيقة موقعة من قبل رئيس اللجنة محافظ ذي قار محمد هادي، يوصي من خلالها القوات الأمنية بعدم الاحتكاك مع المتظاهرين باي شكل من الاشكال.

وكان المحافظ قرر تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة.

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