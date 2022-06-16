ارتفاع أسعار صرف الدولار بالأسواق المحلية اليوم الخميس

2022/06/16 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، ارتفاعاً بالاسواق المحلية في العراق.

ورصد مراسل (بغداد اليوم) اسعار صرف الدولار بحسب محال الصيرفة المنتشرة في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى، حيث بلغ سعر الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 149.000 دينار

الشراء 148.000 دينار

الشمال

البيع 149.000 دينار

الشراء 148.000 دينار

الجنوب

البيع 149.000 دينار

الشراء 148.000 دينار

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