“ما نرجع إلا بعقد” .. خريجون يقطعون جسراً حيويا وسط ذي قار

2022/06/16 | 09:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار ..اقدم العشرات من خريجي المعاهد والكليات الحكومية في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، على قطع جسر رئيسي وسط المحافظة، للمطالبة بتوفير درجات وظيفية لهم.وقال مراسل وكالة /المعلومة/، ان، العشرات من الخريجين التربويين غير المحاضرين والمعاهد التقنية في ذي قار اقدموا على قطع جسر الزيتون وسط مدينة الناصرية (مركز المحافظة) بالإطارات المحترقة […]

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