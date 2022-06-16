نائب ليبي لـ”المعلومة”: استمرار محادثات القاعدة الدستورية بالقاهرة

2022/06/16 | 09:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد عضو مجلس النواب الليبي فرج الشلوي ، الخميس ، أن الأطراف الليبية تواصل اجتماعاتها بالقاهرة من أجل وضع قاعدة دستورية لانتخاب مجلس نواب جديد في البلاد .وقال الشلوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المحادثات اليبية تواصل محادثاتها بين مجلس النواب والدولة تسعى هذه الأطراف إلى التوافق بشأن مسار دستورية يفضي إلى […]

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