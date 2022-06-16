مصرع شخص وإصابة اخر بحادث سير في الناصرية

2022/06/16 | 09:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الخميس، بمصرع شخص وإصابة اخر بحادث سير على الطريق السريع في الناصرية.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، أن “حادث انقلاب واصطدام وقع على الطريق السريع قرب ساحة بيع الخضار في مدينة الناصرية لعجلة نوع حمل قاطرة ومقطورة محملة بالرمل انقلبت على ثلاث عجلات صالون وباص صغير”.[…]

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