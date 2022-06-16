حادث مأساوي.. مصرع شخص وإصابة آخر إثر انقلاب 'سيارة حمل' في الناصرية (صور)

2022/06/16 | 10:06 - المصدر: السومرية نيوز

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استيقظت مدينة الناصرية، اليوم الخميس، على حادث سير "مأساوي" شهد انقلاب "سيارة حمل" على ثلاث "سيارات" صغيرة، مما اسفر عن وفاة شخص وإصابة اخر.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "حادث انقلاب واصطدام وقع على الطريق السريع قرب علوة خضار الناصرية لعجلة نوع حمل قاطرة ومقطورة محملة بالرمل انقلبت على ثلاث عجلات صالون وباص صغير".وأضاف، أن"الحادث اسفر عن مصرع شخص واصابة اخر بجروح خطيرة".

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