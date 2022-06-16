إطلاق اسم “جمال خاشقجي” رسمياً على شارع السفارة السعودية في واشنطن (صور)

2022/06/16 | 11:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأقيم الحفل، من قبيل الصدفة كما يبدو، غداة الإعلان عن زيارة يعتزم بايدن القيام بها إلى السعودية منتصف يوليو وسيلتقي خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي اتهمته الاستخبارات الأميركية بأنه “وافق” على اغتيال خاشقجي الذي كان يكتب مقالات معارضة للرياض في جريدة “واشنطن بوست”.

وقال فيل مندلسون رئيس البلدية التي صوت مجلسها بالإجماع لصالح الاسم الجديد، إن اللافتة ستكون بمثابة “تذكير دائم” و”نصب تذكاري حتى لا تزول ذكرى جمال خاشقجي”.

وهذا ليس أول إجراء من نوعه يتّخذه مجلس بلدية مدينة واشنطن، إذ تقع السفارة الروسية في “جادة بوريس نيمتسوف” التي تحمل اسم السياسي الإصلاحي الذي قُتل قرب الكرملين عام 2015.

في المقابل، عارضت بكين بشدة مساعي إعادة تسمية شارع سفارتها باسم المعارض ليو شياوبو، الفائز بجائزة نوبل للسلام عام 2010 والذي توفي في السجن.

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