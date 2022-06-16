إرتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدولار العراقي

2022/06/16 | 11:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

كما ان بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 148475 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت أسعار البورصة ليوم امس الاربعاء 148300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

إضافة إلى أن إلى اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148600 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148400 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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