وعي الذات الخالص وهم ميتافيزيقي - علي محمد اليوسف

2022/06/16 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_محمد_اليوسف الوعي الوجودي بالمعنى الانطولوجي (كينونة الذات) هو وعي مفارق للاشياء في اثبات (اناه) الفردية المستقلة وفي ادراكه موضوعه ايضا.فالذات في ادراكها لشيء مغاير تدرك وجودها المتمايزعن موضوعها وبه هي اولا, وتجعل الموضوع المدرك ذاتيا يكتسب وجودا ديناميكيا بوعي الاخرين له ثانيا, في غير وجوده المستقل بالطبيعة وجودا سلبيا بذاته (نومين) الذي يصعب على الوعي الجمعي والعقلي ادراكه في ماهيته وكيفيته وانما يدرك في ......





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