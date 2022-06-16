منتخب الناشئين يواصل تدريباته في معسكر أنطاليا

2022/06/16 | 11:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمارأكد المنسِّق الإعلامي لمنتخبنا الوطني للناشئين ميثم الحسني، أن الفريق يواصل تدريباته بشكل مكثف في معسكر انطاليا وخاض أولى مبارياته التجريبية مع شباب انطاليا سبورت وحقق الفوز فيها بثلاثية نظيفة .وقال الحسني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ، اليوم الخميس ، إن " الجهاز الفني التمس أن هناك تطوراً واضحاً على مستوى اللاعبين وأن الفريق بدأ يستقر".ونقل الحسني عن المدرب المساعد لمنتخب الناشئين محمد علي كريم قوله: إنَّ " الهدف من معسكر انطاليا قد تحقق من خلال توفير الأجواء الطيبة والسيطرة على تواجد اللاعبين وتوفير مستلزمات التدريب بشكل مثالي ".وأضاف، أنَّ " الكادر الفني كان يعول كثيراً على هذا المعسكر ليشكل انطلاقة حقيقية لبطولة غرب آسيا التي نأمل أن نقدِّم فيها فريقاً يلعب كرة قدم جيدة ويكون نواة حقيقية للمنتخبات وثانياً من اجل المنافسة على اللقب لأن لاعبينا على قدر كبير من المسؤولية".

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