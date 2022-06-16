شاهد.. أكبر مطعم عائم في العالم يُغلق.. ومصيره ما زال مجهولًا

2022/06/16 | 11:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صُنّف مطعم "مملكة جامبو" في هونغ كونغ الصينية، بأنّه أكبر مطعم عائم في العالم.استوحي تصميمه من "المدينة المحرمة"، وبات أحد معالم الجذب في هونغ كونغ، ارتاده عدد لا يحصى من الشخصيات المشهورة.لم يتمكّن مالكه من إعادة افتتاحه بعد إغلاق امتدّ لأكثر من عامين جرّاء جائحة كورونا، وسُحب بعيدًا عن هونغ كونغ في 14 يونيو/ حزيران 2022.

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