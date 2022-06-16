رؤساء أوروبيون في أوكرانيا

2022/06/16 | 11:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وشوهد شولتس وماكرون في محطة القطار.ويرتدي شولتس بنطال جينز وقميص أسود بينما يرتدي ماكرون بدلة، ويرافقهما السفير الفرنسي في أوكرانيا إتيان دي بونسان.

وهذه الزيارة الأولى للقادة الثلاثة لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير.

وتعهد شولتس بمساعدة أوكرانيا “طالما تطلب الأمر” ذلك.

وقال شولتس إنه خلال الزيارة “لا نريد إظهار تضامننا فقط، بل نريد أيضاً أن نؤكد أنّ المساعدات التي ننظمها، مالية وإنسانية، وكذلك عندما يتعلق الأمر بالسلاح، ستستمر”.

وأضاف في مقابلة نُشرت مع وصول الزعماء الثلاثة إلى كييف بعد رحلة في القطار ليلاً “سنواصل ذلك طالما تطلب الأمر ذلك للنضال من أجل استقلال أوكرانيا”.

وبعيدا من الدعم السياسي، قال المفوّض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتّحدة فيليبو غراندي: “إذا لم يتمكّن العالم من حلّ الأزمة الغذائية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا فإنّ أعداد النازحين قسراً عن ديارهم ستتخطّى بكثير الرقم القياسي الذي سُجّل أخيراً وبلغ مئة مليون نازح”.

وأظهر تقرير للأمم المتحدة، الخميس، أن حوالي 89.3 مليون شخص نزحوا قسرا في جميع أنحاء العالم نتيجة للاضطهاد والصراع وسوء المعاملة والعنف في نهاية عام 2021.

ومنذ ذلك الحين، فر ملايين آخرون من أوكرانيا أو نزحوا داخل حدودها مع ارتفاع الأسعار المرتبط بمنع صادرات الحبوب والذي من شأنه أن يسبب مزيدا من النزوح في أماكن أخرى.

وبشكل عام، زاد عدد النازحين على نحو سنوي خلال العقد الماضي، بحسب تقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.



وهو الآن أكثر من ضعف عدد النازحين البالغ 42.7 مليون شخص في عام 2012.

ميدانيا، تجاهل الأوكرانيون إنذارا روسيا لتسليم مدينة سيفيرودونيتسك الشرقية، الأربعاء، في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية إضافية لكييف التي حذرت من بطء تسليمات الأسلحة.

وباتت سيفيرودونيتسك، المدمرة حاليا إلى حد بعيد، محور الحرب منذ أسابيع.



وطلبت روسيا من القوات الأوكرانية المتحصنة في مصنع للكيماويات بالمدينة إلقاء السلاح اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء في ظل سعيها للسيطرة على شرق أوكرانيا.

تقول أوكرانيا إن أكثر من 500 مدني، بينهم 40 طفلا، لا يزالون محاصرين إلى جانب المقاتلين في مصنع آزوت للكيماويات للاحتماء من القصف الروسي الذي لا يتوقف تقريبا منذ أسابيع.



ويقول الانفصاليون المدعومون من روسيا في المنطقة إن ما يصل إلى 1200 مدني على الأرجح موجودون داخل المصنع.

وقال أوليكسندر ستريوك رئيس بلدية سيفيرودونيتسك بعد انقضاء أجل الإنذار الروسي إن القوات الروسية تحاول اقتحام المدينة من عدة اتجاهات لكن القوات الأوكرانية تواصل الدفاع عنها ولم تُعزل تماما على الرغم من تدمير جميع جسورها النهرية.

وأضاف للتلفزيون الأوكراني “الوضع صعب لكن مستقر.



طرق الفرار خطرة لكن هناك طرقا”، دون أن يشير إلى الإنذار الروسي.

وقالت موسكو إنها فتحت ممرا إنسانيا للخروج من مصنع آزوت اليوم الأربعاء للسماح للمدنيين بالفرار إلى الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، واتهمت القوات الأوكرانية بتعطيل تلك الخطة واستخدام المدنيين دروعا بشرية، وهو ما تنفيه كييف.

وأدى الصراع إلى ارتفاع أسعار الحبوب، وتسببت العقوبات الغربية على روسيا في ارتفاع أسعار النفط.



وقال وزير الزراعة الأوكراني إن الغزو الروسي لأوكرانيا سيوجد نقصا في القمح العالمي لثلاثة مواسم على الأقل من خلال حجب الكثير من المحصول الأوكراني عن الأسواق.

وقالت روسيا إنها عرضت “ممرات آمنة” لشحنات الحبوب الأوكرانية من موانئ الجمهورية السوفيتية السابقة على البحر الأسود لكنها ليست مسؤولة عن إقامة الممرات، بينما اقترحت تركيا توجيه السفن بحيث تتجنب الألغام البحرية.

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