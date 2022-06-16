إطلاق اسم جمال خاشقجي على شارع السفارة السعودية في واشنطن

2022/06/16 | 11:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أطلق رسمياً، اسم الإعلامي السعودي الذي قُتل داخل قنصلية بلاده في تركيا، جمال خاشقجي، على الشارع الذي يقع فيه مبنى السفارة السعودية في واشنطن، في خطوة تأتي قبل نحو شهر من زيارة مثيرة للجدل يعتزم الرئيس جو بايدن القيام بها إلى الرياض.وكشف مجلس بلدية العاصمة الأميركية النقاب عن لافتة “شارع جمال خاشقجي”، في […]

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