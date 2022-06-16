انطلاق فعاليات مهرجان فتوى الدفاع المقدس الثقافي السادس في العتبة العباسية المقدسة

2022/06/16 | 11:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت فعاليات مهرجان فتوى الدفاع

الثقافي السادس في العتبة العباسية

المقدسة، الخميس، بحضور المتولي الشرعي

للعتبة العباسية المقدسة السيد احمد

الصافي ومحافظ كربلاء المقدسة وشخصيات

دينية واكاديمية وعسكري

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