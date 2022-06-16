العراق.. توقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال الايام الثلاثة المقبلة

2022/06/16 | 11:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، ارتفاعاً بدرجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وذكرت الهيئة في بيان:” أن طقس البلاد يوم غد الجمعة سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، فيما سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد”.

وأضافت:” أن الطقس يوم السبت سيكون صحواً وحاراً مع غبار خفيف في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، فيما سيكون صحواً وحاراً في المنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد”.

وتابعت:” ان الطقس يوم الأحد سيكون صحواً وحاراً مع تصاعد الغبار في بعض الاماكن في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع تصاعد الغبار في بعض الاماكن، فيما سيكون صحواً وحاراً مع غبار خفيف في المنطقة الجنوبية، و درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق بعموم البلاد”.

وأشارت إلى:” ان طقس البلاد يوم الاثنين المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق بعموم البلاد”.

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