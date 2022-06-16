2022/06/16 | 11:10 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سألنا الناس .. هل السفر يغير من نفسيتك؟ ووين تحب تسافر ؟) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: KSkDA9NXcSY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سألنا الناس .. هل السفر يغير من نفسيتك؟ ووين تحب تسافر ؟) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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