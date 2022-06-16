الذهب ينخفض عالميا مع ارتفاع الدولار بعد رفع الفائدة الأميركية

2022/06/16 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس 16 يونيو حزيران، مع تعافي الدولار على نحو طفيف بعد رفع كبير لكن متوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة الأميركية أدى إلى تراجع كبير للدولار في الجلسة السابقة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1831.63 دولار للأونصة، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1833.40 دولار للأونصة.

ويزيد رفع الفائدة الأميركية في المدى القصير وزيادة العائد على سندات الخزانة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

ورفع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة أمس الأربعاء 15 يونيو حزيران، بمقدار 75 نقطة أساس وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 25 عاماً للحد من زيادة التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.15 إلى 21.67 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.2% إلى 940.98 دولار للأونصة وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1870.79 دولار للأونصة.

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