2022/06/16 | 11:12 - المصدر: السومرية نيوز

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اندلاع حريقين بمحال تجارية ومعمل للنجارة في ميسان وبابل (صور)

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