الصين تستعرض “عضلاتها البحرية” بمدمرتها الخارقة

2022/06/16 | 11:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ في استعراض لنفوذ الصين البحري المتزايد، تجري إحدى أكبر السفن الصينية وأكثرها قدرة قتالية، تدريبات طويلة المدى في بحر اليابان.وقالت صحيفة “غلوبال تايمز” التابعة للحزب الشيوعي إن المهمة هي الأولى للمدمرة “لاسا” من طراز 055 منذ تدشينها العام الماضي.ونقلت الصحيفة عن وزارة الدفاع اليابانية أن السفينة مصحوبة بالمدمرة “تشنغدو” من طراز”052 […]

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