خلافا لأربيل.. الاتحاد: قرارات الاتحادية ملزم للجميع ولايمكن التمرد عليها

2022/06/16 | 11:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، التزامه بتطبيق قرارات المحكمة الاتحادية العليا ، مبينا ان حل الازمة بين بغداد واربيل بحاجة الى حوار اكثر جدية.وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي في تصريح لـ/المعلومة/، لإن “العلاقات بين بغداد واربيل يجب انت تنتهي باتفاقية ايجابية بين الطرفين سيما مع ارتباك الشارع وزيادة اسعار السلع الاساسية”.واضاف السورجي، […]

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