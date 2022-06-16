2022/06/16 | 11:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد الاتحاد العراقي للركبي موافقته على المشاركة في بطولة اسيا لسباعيات الركبي التي ستقام في جاكارتا باندنوسيا في السادس و السابع من شهر اب المقبل.و قال مشرف المنتخب الوطني للسباعيات وعضو الاتحاد حسين عمار في بيان ان “العراق وافق على المشاركة في البطولة الاسيوية والتي ستشهد مشاركات منتخبات على مستوى عال تمتلك […]

ظهرت المقالة تأكيد رسمي..



العراق يشارك في بطولة اسيا لسباعيات الركبي أولاً على ايرث نيوز.

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