مصر تكشف .. 500 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً إلى أوروبا

2022/06/16 | 11:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكر وزير النفط المصري طارق الملا أن بلاده تصدر إلى أوروبا 500 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا في فصل الصيف، فيما تتجاوز هذه الكمية المليار في فصل الشتاء.

ونقلت صحيفة “المصري اليوم” عن الملا قوله “إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، الأربعاء، مع الاتحاد الأوروبي والكيان الغاصب الاسرائيلي ستسهم في زيادة كميات الغاز الطبيعي المصدرة إلى أوروبا على خلفية أزمة الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب” في أوكرانيا.

وكشف وزير النفط المصري يوم الأربعاء أن صادرات بلاده من الغاز الطبيعي إلى أوروبا تبلغ “500 مليون قدم مكعب يوميا في الصيف، ترتفع إلى أكثر من مليار قدم يوميا في الشتاء”.

المصدر: المصري اليوم

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