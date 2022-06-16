بعد رفع الفائدة الأمريكية .. الذهب ينخفض مع صعود الدولار

2022/06/16 | 11:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع تعافي الدولار على نحو طفيف بعد رفع كبير لكنه متوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة الأمريكية، وأدى إلى تراجع كبير للدولار في الجلسة السابقة، حيث تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1831.63 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1833.40 دولار للأوقية.

ويزيد رفع الفائدة الأمريكية في المدى القصير، وزيادة العائد على سندات الخزانة، تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة، أمس الأربعاء، بمقدار 75 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 25 عاماً، للحد من زيادة التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 21.67 دولار للأوقية.



وارتفع البلاتين 0.2% إلى 940.98 دولار للأوقية.



وصعد البلاديوم 0.5% إلى 1870.79 دولار للأوقية.

(رويترز)

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