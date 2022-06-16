تمور الاستثمار تستقطب الأموال المجمدة وتعيد إحياء أندر نخيل العراق

2022/06/16 | 11:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

على مقربة من قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى يحاول أبو مجاهد التميمي إكمال نقل مستلزمات تأسيس مزرعة نموذجية للنخيل ضمن نطاق استثمار بدأ يأخذ حيزاً مهما في السنوات الأخيرة بسبب الأرباح خاصة مع رفع قيود التصدير للأسواق الخارجية.

وقال التميمي في حديث لـ (المدى)، إنه "واحد من 10 أشخاص قرروا بناء مزارع نموذجية للنخيل تستقطب أندر التمور العراقية وخاصة البرحي لغرض تصديره فيما بعد للأسواق العربية والدولية"، مؤكدا أن "مزرعته تصل مساحتها الى 30 دونماً ستكون منتجة للتمور خلال 3 سنوات من الآن".

وأضاف التميمي، أن "تمور الاستثمار عنوان جديدة في القطاع الزراعي بدأ يأخذ حيزاً، ويعيد النشاط لبناء مزارع نموذجية تعتمد بالأساس على أنواع نادرة ومرغوبة لغرض التصدير واسترجاع كلف الإنتاج في غضون سنوات قليلة".

أما رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي، فقد أقر بأن "تمور الاستثمار ارتفعت وتيرتها في الأشهر الـ 16 الماضية بنسبة 30% خاصة مع الإيرادات المالية الجيدة لتصدير الأنواع النادرة للتمور ومنها البرحي العراقي".

وأضاف، أن "تمور الاستثمار برزت في 11 مقاطعة زراعية في ديالى حاليا"، متوقعا أن "تشهد الأشهر المقبلة زراعة من 100-150 دونما ضمن مزارع نموذجية".

بدوره يقول مزهر العزاوي وهو مهندس زراعي إن "جميع المزارع النموذجية للتمور اعتمدت على مبدأ الزراعة النسيجية في أخذ الفسائل وهي تجربة فريدة لها إيجابيات كبيرة ومهمة"، مؤكدا أن "المزارع اعتمدت بالأساس على 30 نوعاً نادراً من التمور العراقية؛ لأنها الأكثر تفاعلا في ملف التصدير للخارج وحتى الإقبال الداخلي عليها مرتفع قياسا ببقية المواد".

وأضاف أن "استثمار التمور لم يقتصر على المزارعين، بل حتى رجال الأعمال والأثرياء، ورغم أن مساحات المزارع ليست كبيرة، لكنها حفزت الكثيرين وأسهمت في تغييرات جوهرية في أنماط زراعة النخيل العراقي ونقل التجربة الى محافظات عدة بدأت تتوافد على ديالى لنقل الفسائل لزراعتها".

وأشار الى أن "الأموال المجمدة لدى شرائح متعددة ربما سيجري نقلها الى الاستثمارات الزراعية في الأمد القريب والمتوسط خاصة، وأنه الأكثر نشاطا رغم أزمة الجفاف لكن وجود اعتماد على مبادئ السقي الحديثة سيقلل من هدر المياه بنسبة 80% وستصبح مواجهة تداعيات الجفاف ليست بالأمر المستحيل".

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