فلورنتينو بيريز يفتح الباب أمام التعاقد مع جوهرة برشلونة

2022/06/16 | 11:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ المح فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني إلى إمكانية التعاقد مع جافي نجم برشلونة.وسينتهي عقد النجم الإسباني المراهق ابن 17 عاماً مع برشلونة في الصيف المقبل، لذلك يحق له التعاقد مع أي فريق شهر يناير المقبل على أن ينضم إليه مجاناً عقب انتهاء الموسم.وفشل حتى الآن مسؤولي برشلونة في تمديد […]

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