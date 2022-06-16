منتخبنا النسوي للصالات يكثِّف استعداداته لمواجهة البحرين

2022/06/16 | 11:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمارأكد المنسق الإعلامي لمنتخبنا النسوي لكرة الصالات جمعة الثامر، أن الفريق العراقي أجرى يوم أمس وحدتين تدريبيتين صباحية في القاعة الرياضية لإزالة آثار تعب الرحلة ، واخرى مسائية في القاعة الخضراء في مدينة جدة.وقال الثامر لوكالة الأنباء العراقية (واع)،اليوم الخميس، إن" المؤتمر الفني لبطولة غرب اسيا عقد يوم أمس، إذ تم عرض التجهيزات التي سترتديها الفرق المشاركة خلال مباريات البطولة ".واضاف الثامر أن " الفريق العراقي يواصل تدريباته استعداداً لمباراته الاولى والتي ستكون أمام منتخب البحرين يوم السبت المقبل، وتعد تحدياً حقيقياً لقدرات لاعباتنا ومدربة المنتخب العراقي ".وكان الفريق العراقي قد وصل الى مدينة جدة برحلة مضنية من بغداد الى عمان وترانزيت لثماني ساعات ومن ثم الى مدينة جدة السعودية .

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