اغتيال الحريري.. المحكمة الدولية تصدر العقوبة بحق عضوين من حزب الله

2022/06/16 | 11:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الخميس، العقوبة في حق عضوين من حزب الله أدينا في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري، في فبراير 2005، في بيروت.

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