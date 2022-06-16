نهاية متصفح

2022/06/16 | 11:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور 27 عامًا ، أغلقت مايكروسوفت متصفح الويب الشهير "إنترنت إكسبلورر".شاهد تغطية CNN في عام 1996 حول حروب برامج التصفح بين نتسكيب ومتصفح مايكروسوفت الأكثر شعبية.

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