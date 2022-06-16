2022/06/16 | 11:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ممثل المرجعية الدينية العليا

السيد أحمد الصافي، اليوم الخميس، ان

المرجعية حاضرة وتراقب المشهد العراقي،

فيما بين ان المرجعية حذرت مرارا

وتكرارا حتى وصلنا لمرحلة انهيار البلد

بسبب صم الاذان عن السمع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واهم من يعتقد ان الفتنة قد انتهت.. الصافي: المرجعية العليا حاضرة وتراقب المشهد العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واهم من يعتقد ان الفتنة قد انتهت.. الصافي: المرجعية العليا حاضرة وتراقب المشهد العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).