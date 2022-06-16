2022/06/16 | 11:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف الدولي، الخميس، اعتقال

قيادي بارز في داعش الإرهابي خلال عملية

بسوريا.

وذكر التحالف في بيان، إن "قوات التحالف

نفذت عملية لمكافحة الإرهاب لإلقاء

القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش

خلال عمل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال قيادي بارز بداعش في سوريا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال قيادي بارز بداعش في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).