إيران تعلن تسلمها 1.6 مليار دولار من العراق

2022/06/16 | 11:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، أن

بلاده تسلمت 1.6 مليار دولار من الطلب

المتأخر على صادرات الغاز الإيراني إلى

العراق، وفق ما ذكره موقع الأخبار

العاجلة الإيراني.

وأضاف الوزير أنه "مع دبلوماسية الط

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