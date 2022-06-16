ممثلها يكشف : المرجعية العليا حاضرة وتراقب المشهد!

2022/06/16 | 11:41 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد ممثل المرجعية الدينية العليا احمد الصافي:” ان فتوى الجهاد الكفائي قرار تاريخي ووطني وديني ، وان توقيتها كان موفقاً “.

وقال الصافي في كلمة بمهرجان فتوى الدفاع المقدس الثقافي السادس ،: ” ان العراق مر بفترة صعبة جداً قبل فتوى الجهاد الكفائي ، ولم تكن توجد قدرة على مسك زمام التغيير سوى فتوى الجهاد الكفائي التي أوقفت عصابات داعش ، واظهرت وجود طاقات كثيرة في البلد “.

واضاف :” ان المرجعية العليا حاضرة وتراقب المشهد وحذرت من أمور كثيرة تتعلق بالبلد “، مبينا انه :” واهم من يعتقد ان الفتنة قد انتهت ، و الامة التي تغلق اذانها ستقع في المستنقع “.

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