النزاهة النيابية تعتزم التحقيق بملف عقود فساد البطاقة التموينية

2022/06/16 | 11:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف عضو لجنة النزاهة النيابية علي تركي الجمالي ، الخميس ، عن فتح ملف فساد صفقات استيراد المواد الغذائية ضمن البطاقة التموينية، مبينا ان ملف البطاقة شهد استيراد مواد غذائية رديئة ومن مناشئ غير رصينة .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الجمالي في تصريح لـ/المعلومة/، […]

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