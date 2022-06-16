بالصور.. الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع بمعمل للنجارة في بابل

2022/06/16 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الخميس، من اخماد حريق اندلع بمعل للنجارة في محافظة بابل.

وقالت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "مفارزها تمكنت من اخماد حريق اندلع في معل للنجارة في منطقة منشه بمركز محافظة بابل".

واضافت ان "المفارز تمكنت من وإخماد النيران المندلعة والسيطرة السيطرة على الحادث بكل مهنية وبوقت قياسي وتمنع توسعها وانتشارها إلى المحلات التجارية المجاورة وبدون اي اضرار بشرية"، مبينة ان "أسباب الحادث لاتزال مجهولة وسيتم تحديدها من قبل خبير الأدلة الجنائية".

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