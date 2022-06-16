2022/06/16 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عن الاطاحة بأربعة إرهابيين وعصابة لتجارة المواد المخدرة و12 مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "بالتنسيق والمتابعة مع مدير قسم استخبارات وامن/القيادة والتي اثمرت عن: القاء القبض على اربعة متهمين وفق المادة 4/1 ارهاب خلال رصد تحركاتهم وتواجدهما ضمن مناطق اللطيفية جنوب بغداد ومدينة الصدر شرقها، في حين تمكنت قواتنا الأمنية من متابعة ورصد تحركات عصابة لترويج وتجارة المواد المخدرة مكونة من متهمين اثنين".

واضافت انه "بكمين محكم تم القبض عليهم ضمن مناطق شرقي بغداد وضبط بحوزتهم 2 كغم من مادة الكريستال المخدرة، بالإضافة الى القبض على 10 متمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم مزور للكتب الرسمية ومتعاطين للمواد المخدرة ضبط بحوزتهم كمية منها واجهزة تعاطيها ومصادرة الاسلحة والاعتدة الغير مرخصة التي بحوزته البعض منهم بجانبي الكرخ والرصافة".

واشارت الخلية في بيانها الى انه "تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة بـ 4 إرهابيين وعصابة مخدرات و12 مطلوبا.. نتائج صولة أمنية في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطاحة بـ 4 إرهابيين وعصابة مخدرات و12 مطلوبا.. نتائج صولة أمنية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).